美國總統拜登14日在加州一場活動上主動靠近一名外型亮眼的年輕女孩，從後方抓著美眉的肩膀說「30歲前別和男人認真」，女孩轉頭露出笑容，回說「Okay！我會放在心上」，不過表情看起來有些尷尬。拜登突然給美眉戀愛建議的影片吸引超過300萬人次觀看，網路上保守派人士罵聲一片，砲轟他的舉止「令人毛骨悚然」。

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI — Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022

綜合福斯新聞網（Fox News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，拜登14日出席加州爾灣谷學院（Irvine Valley College，IVC）活動致詞後，與一名外型亮眼的少女及她的朋友們合照，結果拜登突然從後方抓住少女的肩膀，在她耳邊說：「現在我要告訴妳一個我對我女兒們、孫女們說的非常重要的事－30歲前別對男人認真！」少女驚覺有人抓住肩膀後連忙回頭，她一邊仔細聽拜登的建議，一邊似乎對拜登的建議嚇了一跳、張大嘴巴，她露出微笑點頭回應：「Okay，我會記在心上。」

拜登突然給美眉戀愛建議的18秒影片後續被記者達梅德（Kalen D’Almeida）公布在網路上，影片至今已吸引超過300萬人次觀看。

達梅德說他錄影當下還被拜登身旁的隨扈阻擋。

美媒形容少女回應拜登時的笑容相當「尷尬」、「不舒服」，拜登的舉動也被保守派人士罵爆。

保守派政治評論員說強森（Benny Johnson）諷刺拜登「令人毛骨悚然」，他發布推文：「詭異喬又來了。」

Creepy Joe is at it again



pic.twitter.com/kqtkliLbWZ — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 15, 2022

另一名保守派評論員霍沃斯（Ian Haworth）說：「你們能想像如果川普抓住一個少女，然後在她耳邊耳語『30歲前別和男人認真』，媒體會有怎樣的反應嗎？拜登又來了，一次又一次…。」

Can you imagine the media’s response if Trump grabbed a teenage girl and whispered “no serious guys until you’re 30”?????



Biden does it again…and again…and again, and the media laugh and say “that’s our Joe!” — Ian Haworth (@ighaworth) October 15, 2022

拜登過去已被保守派人士批評過多次他對年輕女孩的發言「很詭異」，3月他也給費城一所小學的年輕女孩同樣的建議，當時也引起女孩們的尷尬回笑。

美國總統拜登多次被指控對女性行為不檢。

拜登擁抱希拉蕊的姿勢也被檢視。

競選美國總統大選期間，拜登過去與年輕女性近距離接觸、互動的歷史也被挖出來重新檢視，包括他曾把臉靠近小女生頭上嗅聞，讓他從此獲得了「詭異喬」（Creepy Joe）的封號。