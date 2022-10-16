美國總統拜登14日在加州一場活動上主動靠近一名外型亮眼的年輕女孩，從後方抓著美眉的肩膀說「30歲前別和男人認真」，女孩轉頭露出笑容，回說「Okay！我會放在心上」，不過表情看起來有些尷尬。拜登突然給美眉戀愛建議的影片吸引超過300萬人次觀看，網路上保守派人士罵聲一片，砲轟他的舉止「令人毛骨悚然」。

綜合福斯新聞網（Fox News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，拜登14日出席加州爾灣谷學院（Irvine Valley College，IVC）活動致詞後，與一名外型亮眼的少女及她的朋友們合照，結果拜登突然從後方抓住少女的肩膀，在她耳邊說：「現在我要告訴妳一個我對我女兒們、孫女們說的非常重要的事－30歲前別對男人認真！」少女驚覺有人抓住肩膀後連忙回頭，她一邊仔細聽拜登的建議，一邊似乎對拜登的建議嚇了一跳、張大嘴巴，她露出微笑點頭回應：「Okay，我會記在心上。」

拜登突然給美眉戀愛建議的18秒影片後續被記者達梅德（Kalen D’Almeida）公布在網路上，影片至今已吸引超過300萬人次觀看。

達梅德說他錄影當下還被拜登身旁的隨扈阻擋。

美媒形容少女回應拜登時的笑容相當「尷尬」、「不舒服」，拜登的舉動也被保守派人士罵爆。

保守派政治評論員說強森（Benny Johnson）諷刺拜登「令人毛骨悚然」，他發布推文：「詭異喬又來了。」

另一名保守派評論員霍沃斯（Ian Haworth）說：「你們能想像如果川普抓住一個少女，然後在她耳邊耳語『30歲前別和男人認真』，媒體會有怎樣的反應嗎？拜登又來了，一次又一次…。」

拜登過去已被保守派人士批評過多次他對年輕女孩的發言「很詭異」，3月他也給費城一所小學的年輕女孩同樣的建議，當時也引起女孩們的尷尬回笑。

美國總統拜登多次被指控對女性行為不檢。

拜登擁抱希拉蕊的姿勢也被檢視。

競選美國總統大選期間，拜登過去與年輕女性近距離接觸、互動的歷史也被挖出來重新檢視，包括他曾把臉靠近小女生頭上嗅聞，讓他從此獲得了「詭異喬」（Creepy Joe）的封號。

文章來源：Biden blasted for telling young girl 'no serious guys until you're 30': 'Creepy Joe is at it again'
文章來源：‘Creepy’ Joe Biden offers unsolicited dating advice to young girl in awkward photo op
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