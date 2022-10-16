外埔區公所在台中市政府支持與協助下，16日上午假石頭公園停車場舉辦「香芋在外埔」芋頭產業文化活動。因活動多元化表演精彩，與民眾互動特別熱絡；雖整個上午綿綿雨不斷，仍無澆息民眾參與之心，發揮了推廣外埔優質芋頭，讓民眾體驗外埔農村新風情。

外埔農特產品展售行銷活動，規畫在石頭公園停車場舉行，由區長葉聯慶主持，農業局主秘陳柏宏、市議員施志昌、吳敏濟、李榮鴻，區內里長、在地里發展協會等人士應邀列席。致

葉聯慶指出，甲安埔芋頭作物皆採用大安溪豐沛水源灌溉，芋頭在國內的品質、口味及價格，屬一流。外埔區公所為有效率為農友推銷，每年都會舉辦「香芋在外埔」促銷活動。

今天活動九時許展開始，雖然下著濛濛細雨，卻無法阻擋熱情參與民眾，台上，安定國民小學附設幼兒園、艾莉薩克斯風樂團、台中市嬅欣舞蹈團及愛瑪創藝等在地表演團體精彩表演；台下闖關遊戲送點鑰匙圈、環保購物袋及冷熱不銹鋼吸管杯等，家長帶著小朋友出遊、親子同樂，在現場吃得盡興，玩得開心。

大會還提供芋頭米粉及筊白筍冷盤等在地特色風味料理供民眾免費品嚐，現場設有50個攤位，消費購滿100即可贈送DIY體驗券(風車彩繪或小拼圖)、消費滿300元贈送大拼布包保溫袋等加值好禮。另有獎項豐富的摸彩活動，摸彩獎品有42吋電視、自行車及多項農產品等，讓大家一起體驗外埔的熱情與美好。

葉聯慶區長於會中大力宣傳2022台中購物節，暖身活動於即日起起跑至10月25日，民眾只要憑消費發票或收據，登錄台中購物節APP參加抽獎，即有機會天天抽現金，周周抽70吋4k電視，壓軸再抽百萬油電車等大獎，邀請鄉親一起來聰明消費中大獎。