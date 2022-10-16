柯朗沃斯致勝安打。（MLB臉書）

「史上最強道奇」提前出局！教士16日在聖地牙哥主場演出大驚奇，單局灌進5分逆轉以5比3獲勝，分區賽3勝1負扳倒了例行賽111勝的西霸天。道奇牛棚在最糟糕的時刻崩盤，教士金河成、索托（Juan Soto）等人趁勢立下大功，打出致勝一擊的是柯朗沃斯（Jake Cronenworth）。教士將於國聯冠軍戰對決費城人。

道奇先發投手安德森（Tyler Anderson）5局沒掉分，打線方面則有崔伊騰納（Trea Turner）、弗里曼（Freddie Freeman）連續長打攻下2分。7局上道奇1出局滿壘只靠著高飛犧牲打拿到1分，帶著3比0領先進入終盤。

7局下教士開啟大反攻，道奇中繼投手康雷（Tommy Kahnle）的變速球毫無威力，很快被連續安打失掉分數，一個人都沒解決就退場，留下兩位跑者。道奇換上艾曼特（Yency Almonte）之後更糟，金河成、索托連續安打追平比分。這時維西亞（Alex Vesia）出來救火愈幫愈忙，被索托盜上二壘，柯朗沃斯一壘打送回兩分，比數逆轉為5比3！

今年7月初的例行賽，道奇差點在4連戰橫掃教士，但是最終戰牛棚崩盤，此戰的戲碼可說似曾相識，當時被金河成掃出兩分炮的中繼投手碰巧也是艾曼特。被洛杉磯媒體嘲笑為「可愛小弟」的教士這回打趴了自己的大哥，過去12年例行賽教士的排名都輸給道奇，今年的差距來到22場勝差。大聯盟官網指出，這是百年來最大季後賽冷門，前一次要追溯到1906年的白襪，他們在世界大賽扳倒了116勝的小熊。