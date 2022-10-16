嘉義家扶中心帶親子到知名遊樂區共遊共學。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義家扶中心16日舉辦親子共學營活動，帶扶助家庭到中部知名遊樂園區共享親子時光，每個家庭行前要完成2項任務，例如找出舊照片說親子故事、存錢支付部分旅遊負擔，藉由這樣的過程讓親子更期待及珍惜共遊共學的機會。

涵涵的媽媽做時薪工作，獨力撫養涵涵，經濟拮据，不能常常帶她出遊，涵涵也會羨慕同學全家人出遊，這次嘉義家扶中心舉辦親子共學營活動，母女把握機會，2個月前開始每天存零用錢，報名繳費，並一起看著園區導覽圖討論要玩哪些遊樂設施，今天一到園區就盡情玩樂。

住嘉義縣偏鄉的小凡是自閉兒，由阿嬤帶大的，嬤孫很少出遊，行前任務就是用兩人的合照，重溫嬤孫相處的點點滴滴，他們平時就有儲蓄，小凡一到園區就牽著阿嬤的手，開心遊園，嬤孫兩人坐了旋轉木馬、參觀室內劇場，共享這段難得的祖孫時光。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，兒童權利公約是全世界國家重視的兒少議題，家扶中心藉由舉辦「勇闖麗寶探索世界」親子共學營來推行公約，於16、23日辦理兩梯次，有90戶扶助家庭260人參加。

每戶家庭行前必須完成2項任務，融合於共學營活動，才能取得勇闖麗寶探索世界的門票，進而實際體驗園區的驚奇遊戲後，親子共創深刻美麗的回憶，促進親子關係及家庭共學的成效。