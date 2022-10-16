台東知本地區一家木材工廠宿舍15日凌晨發生凶殺案，52歲林姓男子與40歲卓姓男子兩人曾為同事，林男侵入卓男宿舍行竊被發現，竟持木棍、鐮刀殺害卓男，稱原只想教訓對方。警方3小時內火速逮捕林男，全案依殺人罪嫌偵辦，台東地檢今天認定林有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台東地檢署今天表示，15日獲報立即指派檢察官馮興儒偵辦並隨即核發拘票，將林男拘提到案，並於當日晚間9時許，卓姓死者家屬到場後，立刻會同法醫完成相驗程序，經檢察官相驗後，另外擇期解剖複驗，以釐清詳細死因。

台東地檢署說明，林男在10月15日凌晨1時侵入卓姓死者友人宿舍行竊，遭死者及友人發現後報警處理。林男竟心有不甘，基於殺人犯意，於2時許返回死者宿舍持木棍、鐮刀對死者行兇後，隨即搭車逃離現場。直到卓姓死者友人10月15日8時許前往死者房間查看發現，送醫急救無效死亡。

檢方訊問林男後，認定涉犯刑法殺人、加重竊盜罪嫌重大，並有逃亡、串證及反覆實施之虞，今天向法院聲請羈押禁見。

台東縣警局台東分局15日上午8時許獲報，知本1家木材工廠宿舍疑似發生凶殺命案，警消趕至後封鎖現場，發現卓男頭部流血、倒臥工廠宿舍房間內，已無呼吸心跳，救護人員將卓男送醫，因失血過多不治。

警方發現卓男頭部有明顯外傷，有他殺嫌疑，隨即調閱工廠周邊監視器，鎖定離職的林姓男子涉有重嫌，3小時後於上午11時許在台東市鯉魚山找到正在看老人家下棋的林男，警方火速現身當場將林男逮捕歸案。