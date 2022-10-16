新樂國小擴建完成的中央廚房，讓新樂國小、尖石國小與嘉興國小3所原鄉部落小學成為一家人，一起煮食與供餐分享。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣尖石鄉新樂國小擴建完成的中央廚房「希望廚房」，擺脫傳統建築形式，外觀將泰雅族象徵積極、進取與生命力的紅色，結合菱形及橫條紋，展現原住民圖騰與精神，整體設計規畫也與泰雅族共食文化理念相仿，近日更獲選為紐約設計獎銀牌，讓台灣原住民的生命力再度向世界傳遞。

新樂國小是以泰雅族學童為主的原住民學校，教育局指出，日前配合行政院推動偏鄉學校中央廚房計畫，由行政院補助1500萬元、縣府自籌709萬元，共斥資2209萬元擴建中央廚房，並在設計理念中融入與泰雅族共食文化相仿的希望廚房。

希望廚房的設計擺脫傳統建築形式，從大型側窗入自然光，擺脫廚房總是灰暗的印象，外觀以紅色結合菱形及橫條紋，搭配出原住民圖騰，讓民族的印記與希望廚房緊密連結。教育局指出，挑高式的廚房有利於防潮與避鼠，廚房周圍建設使用透水、保水設施，推動自然棲地保育復育，並打造低碳永續校園。學校課程結合泰雅族文化、推動環境教育、推廣低碳飲食、打造永續校園，符合SDGs目標。

希望廚房完工後，讓新樂國小、尖石國小與嘉興國小3所原鄉部落小學成為一家人，一起煮食與供餐分享，除了達到健康、衛生的飲食目標，更可實踐泰雅族共榮、共存與共享的習俗。

縣長楊文科表示，希望廚房照顧鄰近偏鄉學校近300名師生，學生的健康與食品安全是縣府與學校持續把關的重要項目，也是大家共同合作努力的目標。教育局長楊郡慈則指出，擴建中央廚房將全面提升偏鄉學校孩子們的午餐品質，未來也將給合課程，打開中央廚房的大門，融入教育環節。