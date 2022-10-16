高雄車站站東路29日中午通車，交通局將重新更改站西路標線、號誌，將於28日晚間10時至29日中午12時封閉站西路，提醒用路人提前改道。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄車站的站東路經過20多月的施工後，將於29日中午完工通車，而原先雙向通行的站西路，也配合原有規畫恢復單向通行。高雄交通局表示，將於28日晚間10時開始站西路標線、號誌重新調整工程，將封閉站西路至隔天中午12時， 共14小時施工時間，將影響中山路、博愛路等多路段，交通局提醒用路人施工期間提早改道通行。

高雄車站旁站西路因站東路當時並未完工，故臨時規畫雙向供市內車輛通行，待站東路完工時，將恢復原有單向通行，並在28日晚間10時開始將站西建國路口、站西九如路口封閉，進行路段標線、號誌重新調整，直到隔天中午12時恢復原有規畫博愛九如南向單向通行。

副市長林欽榮說明，原貫通南北兩側的中博高架橋，在2021年2月利用9天拆除後，經過鐵道局南工處1年8個月的施工，將在29日開放站東路通車。站東路目前工程進度達98％接近完工，下周將完成路面AC層鋪築。

隨著站東路開通，未來站東路、站西路兩側各設置三車道，採配對單行方式運作，即由中山建國路往北方向的車輛，將行駛站東路北上；由博愛九如路方向往南的車輛，則行駛站西路南下。車站也將同步於站東路、站西路兩側設置臨停接送區，未來進出車站的旅客將更加方便。

交通局表示，本次站區道路切換工程，鐵道局需封閉站區南北兩側路口，施工封閉站區北側博愛路段熱河街至九如路、九如路段大連街至重慶街，南側中山路段建國路至河南路、建國路段林森路至同愛街等路段刨鋪施工。

對此，多路段期間須改道，原利用中山路、博愛路往來的車輛，請改道至中華、民族、自由復興、自立等南北向替代道路通行，往來東西向的車輛，則請改道行駛七賢路、十全路等路段通行。

交通局也提醒在高雄車站上下車的旅客，車站南北側路口封閉施工期間站區將設置3處臨時接送區，分別位於站西路路西側接送區、九如松江路口接送區、建國南華路口臨時接送區；施工期間市區公車則將在建國路、七賢路、博愛路、自立路等多處設置臨時停靠區。

交通局呼籲車站旅客可使用高雄捷運或台鐵其他車站進出轉乘，避免行經施工區域影響行程。