現代人多習慣偽裝自己，好像裝做無堅不摧，便能所向披靡。《搜狐網》運勢專欄指出，水瓶座、金牛座、摩羯座內心脆弱卻很愛逞強，儘管總是表現出一副無所謂的態度，但心裡還是渴望獲得別人的理解和支持。

第三名、水瓶座

水瓶座面對任何事物都表現出雲淡風輕的態度，他們從不會以示弱，或是博取同情的方式，來獲得想要的東西，有時甚至自己吃了虧，也會裝做無所謂，實際上他們的內心十分敏感、脆弱，且時常感性大爆發，不知為何就是忍不住想哭，但絕不會讓任何人看見。

第二名、金牛座

金牛座個性十分堅強，不喜歡過多的表達自己，也不會經常向人傾訴自己內心的脆弱和柔軟，雖然他們沉默寡言，但想法轉很快，總能將自己受到的委屈、難過化為動力，促使自己積極前進，時間久了便能看淡很多事情，一般的小風小浪在他們眼中根本不算什麼。

第一名、摩羯座

摩羯座是一個外表堅強但內心柔軟的人，因為對自己要求嚴格，所以不管遇到什麽困難或挫折，他們都不允許自己向別人低頭求助，有淚也不能輕彈，但其實他們內心很脆弱，總是渴望能獲得別人的理解和支持，只不過這樣的行為，也隔絕了別人走進他們的心。