蔡其昌拜託鄉親留一席市議員給關心教育和文化的王立任。(陳世宗攝)

海線支持鄉親送「好彩頭」給蔡其昌與王立任，預祝兩人高票當選。（陳世宗攝）

年底九合一選戰進入倒數！民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員候選人王立任聯合競選總部今天成立。蔡其昌高喊「海線要翻身」，呼籲鄉親支持王立任關鍵的這一席；他規畫海線1個副都心、2個海空港、3條捷運線，只要他當市長一定要讓「海線大翻身」，走出風頭水尾的悲情。

蔡其昌表示，王立任當議員過程比別人來的坎坷，曾經落選也曾當選，一路走來都為孩子的教育在市議會發聲的議員；因王立任不擅長宣傳，做很多事卻沒向大家報告。他和王立任爭取梧棲國小、中正國小校舍整建等，拜託鄉親留一席議員給關心教育和文化的王立任。

蔡其昌說，他海線重大建設政策，就是1個副都心、2個海空港、3條捷運線！ 3條捷運就是捷運藍線從沙鹿到梧棲，第二條是梧棲漁港經台中國際機場、中部科學園區、市區、大里到霧峰的捷運橘線，就是台中未來的機場捷運；第三條是從后里、外埔到大甲，再到台中港、關連工業區的山海輕軌環線。

蔡其昌指出，他來當市長4年內藍線捷運動工，另2條會核定路線，海線捷運交通路網完成，海線要成為副都心才有機會，海線鄉親盼望40年希望海線翻身，空港、海港都在海線憑什麼海線無法有一個副都心？讓其昌當選市長，我們來規畫自己來發展，這是海線要翻身的計畫，「這個計畫從我開始做、開始動」，我們才有機會。

蔡其昌強調，海線大建設要啟動、大福利也要啟動，為減輕年輕人的負擔，四年內蓋8000戶社會住宅，及國中小營養午餐全部免費來減輕家長的負擔；65歲以上老人健保補助繼續外，還要增加老人家的福利，1000元敬老愛心卡用的更廣泛及更實用，他如當選台中市長「海線就要翻身」！