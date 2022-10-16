無黨籍基隆市長候選人黃希賢競選總部16日上午宣布成立，包括民眾黨立法委員邱臣遠、民眾黨基隆市議員候選人紀珈、李依芩、安樂區議員候選人黃永翔等人都到場祝賀。黃希賢表示，基隆每次選舉好像被逼得一定要從兩顆爛蘋果中，選擇一顆好像比較不爛的，他說他無需顧到黨意及派系利益，是更好的選擇。

黃希賢說，他之所以參選，是因為不忍看到基隆再被「棄橘投藍」的國民黨權貴子弟，以及黨政軍網媒一條龍控制國家、控制基隆的民進黨把持。他說，他自參選以來，提出的1280基隆通月票、全市國中小營養午餐免費、加速公辦都更、興建海水淡化廠、成立勞動處及道路管理挖掘中心，以及五心級老人福利等政見，都是務實、迫切並權衡財政紀律。

黃希賢強調，他有能力與自信可以經營好這做「大基隆公司」，以「產、銷、人、發、財」五大面向，振興基隆就業、觀光、交通，他就是比藍綠更優秀的基隆市長。

對於外傳有人質疑國民黨基隆市長候選人謝國樑財產申報不實一事，黃希賢表示，謝國樑先生與他太太的財產申報有2次補正，當然這是個人財產問題，我們不去做太多干涉，他怎麼這麼會賺？我們也不予干涉。但他認為謝的財產申報及政策都像金星案一樣擠牙膏，一次一點、一改再改，觀感不好。

黃希賢強調，民眾應該把眼睛睜開，看清楚在藍綠之外下還有第三個選擇，這就是他今天成立競總的目的，寧靜革命。