尼莎颱風共伴東北季風造成強降雨，宜蘭地區自昨晚迄今早上10時，已降雨約達800mm，致蘭陽溪主流水位高漲，外傳第一河川局忘了關閘門，引發蘭陽溪水倒灌，宜蘭七賢村大淹水，經濟部說明始末，強調相關指控並非事實。

經濟部表示，水利署第一河川局於10月16日5時30分經監測溪州閘門無法重力排水時，旋即關閉水門防止倒灌，並於7時許重新開啟水門維持重力排水，並非外傳「忘了關閘門，致七賢村內水淹水」。

為加速溪州排水宣洩，第一河川局積極連絡以大型吊車將抽水機吊放至預布地點，已於11時30分完成組裝抽水。