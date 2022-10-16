加州主計長選舉11月投票，候選人陳仁宜（Lanhee Chen）正全力競選，希望能成為首位台裔加州主計長、打破連續16年州政府層級公職沒有共和黨人的紀錄。

加州主計長（State Controller）是由選民直接選舉產生，44歲的陳仁宜去年7月宣布角逐主計長一職，今年6月以第一名、獲37%得票率贏得初選，進入11月8日的決戰。

陳仁宜的父母來自雲林和台北、留學美國後相識結婚。陳仁宜出生在北卡羅來納州、成長於南加州。今天他接受當地華文媒體訪問時表示，他希望他的出線能讓加州說中文的社區有機會做出正面的改變。

美國以外的讀者、甚至加州選民可能會問「加州主計長在做什麼」，這也是陳仁宜今天在舊金山灣區洛斯加塔斯（Los Gatos）一場競選募款活動中，首先拋出來解釋的問題。

「加州人從州政府收到的支票，像是失業救濟金等，支票票面下方會有主計長的簽名，主計長的責任與義務是管控州政府花出去的每一分錢。」他說，加州政府「浪費了很多錢」，以失業救濟金為例，很多人不該拿到，平白浪費了約300億美元。

「納稅人有權知道稅收用到哪裡。」他也指出，加州油價居全美之冠，平均每加侖比許多外州多收兩美元，卻沒有人稽核那些稅金的流向，以至於「錢沒有用在刀口上」。

投入選戰之初，陳仁宜就強調，他要為加州帶來監督與效率的改變，糾錯、改正不當管理，因為這些是民主黨長期把持的加州政府所缺的。

上一次共和黨在加州獲勝是2006年，當時阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）連任州長，而共和黨籍企業家波茲納（Steve Poizner）當選加州保險局長。

陳仁宜說，傳統上共和黨在加州獲得30%亞裔票數，他的目標是全力衝刺取得70至80%亞裔選民支持。

加州目前飽受治安惡化、通貨膨脹和教育品質居全美第50等問題困擾，代表共和黨出征的陳仁宜希望為加州帶來新的平衡力；他若能贏得州主計長職位，美國的政治地圖就再多一位台灣人後代。

陳仁宜嫻熟政治，他在哈佛大學取得4個學位，包括法律學位和政治學博士，畢業論文和「選舉政治」有關；他曾在前總統小布希（George W. Bush）政府擔任衛生及公共服務部官員，也受前總統歐巴馬任命為社會安全諮詢委員會委員。他分別在參議員羅姆尼（Mitt Romney）和盧比歐（Marco Rubio）競選總統與總統提名時擔任政策顧問。

陳仁宜近年經常在美國各大電視媒體曝光，是史丹佛大學的智庫胡佛研究所學者、在矽谷投入健保系統的創業，並擔任華府台灣智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）顧問。

不過陳仁宜並非職業性的政治人物，他的獨立性、沒有與任何利益結構掛鉤是另一種挑戰。加州從南到北，他必須勤跑一個又一個小型的餐會活動，闡述他的政見，為他的競選經費募款，並為選前這波對全加州撒下的電視與網路廣告籌足經費。

加州共和黨副主席郭宗政（Peter Kuo）今天出席這場由「北加州陳仁宜之友會」主辦的募款活動，他帶著小提琴演奏美國國歌與台灣民謠。他14歲時跟著參與美麗島事件的父親來到美國已40年，他主張「選候選人、選條件」，而陳仁宜的資格遠勝過對手。

共和黨聖克拉拉郡（Santa Clara County Republican Party）主席康諾里（Shane Patrick Connolly）告訴記者，他肯定陳仁宜從政的條件及道德能力，能激發下一代亞裔及所有年輕人從政。

陳仁宜獲得「洛杉磯時報」與南加州新聞集團及旗下多家報社、北加州「信使新聞」（The Mercury News）及加州首府「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）等民主黨色彩的媒體背書。（編輯：郭中翰）1111016