1名網友日前在路上發現前方貨車後方寫著「我老二偏左」，原來貨車後方帆布上被畫上1個人，生殖器位置就是「貨車把手」，照片曝光笑翻一堆網友，留言說「而且比腳還要長喔」、「這個大概是最近看到最好笑的」、「是不是要旁邊再加個ps:要開門請拉我老二」。

該網友在臉書「路上觀察學院」發文分享，她日前在路上發現前方貨車的後方有個標誌相當醒目，原來車主在貨車後方的把手上畫上1個人形，而把手正好就是生殖器的位置，而把手的角度偏向左側，人形旁還寫上字「我老二偏左」，一旁還有大字「阿賢」，讓原PO拍照笑說「在路上巧遇跟自己偏好相同的阿賢」。

1名網友在路上發現前方貨車後方寫著字「我老二偏左」，原來是貨車上被畫上1個人，生殖器位置就是「貨車把手」，照片曝光笑翻一堆網友。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

1名網友在路上發現前方貨車後方寫著字「我老二偏左」，原來是貨車上被畫上1個人，生殖器位置就是「貨車把手」，照片曝光笑翻一堆網友。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「偏左或偏右都沒關係，男人最怕的是偏小」、「哈哈，怎麼這麼好笑啦，這人在想什麼」、「貨車好玩的地方」、「原來是桃園阿賢的部分」、「好有創意」、「這車好酷」、「而且比腳還要長喔」、「這個大概是最近看到最好笑的」、「是不是要旁邊再加個ps:要開門請拉我老二」。

專家指出，男性青春期時，陰莖會變長、睪丸變大，而陰莖的結構有2條海綿體，但2條海綿體增長長度不一定相同，陰莖勃起時就會偏左或偏右，或是偏上、偏下，而陰莖偏左或偏右，在30度以內都正常，不需要矯正，通常不會有任何身體不適，不會影響持久度、性能力，更不會影響排尿，或是造成不孕。