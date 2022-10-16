尼莎颱風雨勢狂炸，氣象局表示颱風持續增強，逼近中颱強度，與東北季風交互影響，台北市、桃園市、宜蘭縣發布超大豪雨，以及9縣市豪大雨特報，氣象局長鄭明典中午示警，颱風外圍影響，部分區域對流很強，閃電訊號更持續從花蓮往北移，提醒北部民眾注意。

氣象局長鄭明典中午示警，颱風外圍影響，部分區域對流很強，閃電訊號更持續從花蓮往北持續移動中。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典今天中午12時43分在臉書表示，尼莎颱風外圍雲帶對流旺盛，使部分區域對流很強、雷雨交加，目前看到閃電訊號正從花蓮方向往北移，且閃電持續不斷，提醒宜蘭、北北基地區要注意閃電。

氣象局發布12縣市豪雨特報，今(16)日台北市、宜蘭縣、桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市及新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、桃園縣、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹縣、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局發布台北市、桃園市、宜蘭縣超大豪雨。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（16日）受颱風外圍環流影響加上東北季風增強，各地都是會下雨的天氣，其中在北部、東半部地區及中南部山區雨勢明顯、持續，容易出現局部大雨或豪雨，尤其東北部地區及新竹以北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，宜蘭縣山區及台北市山區已有超大豪雨，新竹及桃園山區也有大豪雨發生，中南部降雨機率也偏高，整天不時有短暫陣雨。

周一（17日）颱風外圍環流及東北季風影響，降雨仍多，北部及東半部地區有陣雨，新竹以北、東半部地區及恆春半島容易出現局部大雨或豪雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨；這波東北季風帶來的冷空氣較強，各地天氣轉涼，尤其西半部及東北部感受會格外明顯，約19至21度。