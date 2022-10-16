蕭秉治前往澎湖超級任務尋找失聯恩師。（相信音樂提供）

蕭秉治前往澎湖母校坐在原本坐的位置。（相信音樂提供）

蕭秉治前往澎湖回憶兒時點滴。（相信音樂提供）

蕭秉治將於12月10日在台北流行音樂中心舉辦「Project X」巡迴演唱會，他從Live house到攻佔南北雙蛋，心中一直有個遺憾，「我的遺憾是什麼，我想可能是沒有好好地跟曾經幫助過我的老師，說出心裡的感謝。」因此他這次特別展開超級任務，前往澎湖尋找國中老師，希望能邀請老師來看「Project X」巡迴演唱會。

他的恩師是就讀馬公市文光國中的國文老師，他在小時候時常轉學的生涯中，經常不按牌裡出牌，是老師眼中的頭痛學生，還好遇上了許桂津老師，他說：「當時正值叛逆期的我，老師擔心我變壞，所以會在放學後，特地把我跟他兒子叫到他們家幫我們課後輔導，也因此我的考試成績，一直名列前茅。」後來因為家庭因素，臨時轉學到台北，沒來得及好好道別及說聲感謝，希望在20年後能夠完成願望。

在尋師的過程中，蕭秉治也回到孩提時的住家，現在已變成夾娃娃店，還遇到了鄰居大哥，看到蕭秉治在音樂上能有如此的成績也感到驕傲，但仍不忘爆料蕭秉治亂丟情書，把他和初戀情人互通的情書都丟到他們家門口，蕭秉治連忙解釋因為當時父母希望他以課業為重才把情書扔掉，陳年誤會終於解釋清楚，更多節目精彩內容，以及更多蕭秉治及相關活動資訊，請關注蕭秉治及相信音樂官方臉書、微博、公眾號。