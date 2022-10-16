腦血管防治基金會董事長高明見連3年舉辦優秀護理人員表揚感恩餐會。（陳人齊攝）

即使新冠病毒逐漸輕症化，現在仍有許多第一線護理人員持續堅守岡位，不厭其煩的守護國人健康。為表揚一向默默付出的護理人員，財團法人腦血管疾病防治基金會今天特別舉辦優秀防疫護理人員表揚大會，盼能藉此向辛苦的護理人員致上最高敬意，並讓國人看見護理人員在疫情之中的價值。

腦血管防治基金會今天中午舉辦護理人員表揚大會，同時也邀請許多護理代表一同分享過去在照護專責病房上的心路歷程，基金會董事長高明見表示，台灣的防疫之所以能讓全世界刮目相看，要感謝護理人員在照護上充分發揮專業及「愛心」、「耐心」、「關心」、「用心」、「人心」等「五心級」服務。

高明見指出，護理人員除了扮演臨床照護第一線的重要角色，更是疫情防治中佔有舉足輕重地位的人物，因此過去兩年不論是機場港埠檢疫、就醫篩檢、後送隔離、住院治療、居家追蹤、甚至是疫苗施打都能看到護理人員忙碌的身影，彰顯護理專業的重要性。

在新冠疫情爆發之初，負責收治全台第一位感染病患的台大醫院5E3疫病專責病房護理長潘玫燕表示，疫情之出全台對於新冠病毒都處在恐懼之中，身為醫護人員面對這場百年大疫，絲毫沒有逃避理由，而是挺身而出為國人而戰，起初因疫情來的快，許多物資沒能到位，因此護理人員在照護病患之餘，還要絞盡腦汁設計輔具，讓病患能舒適的抗疫。

潘玫燕回憶，當時有一名隔離病患已裝上葉克膜，需要住到3個月，因為隔離的關係沒辦法洗頭，因此護理人員便動手設計出拋棄式洗頭槽，幫助病患在病房內洗頭維持身體清潔，且用完後能直接丟棄，不會增加感染風險。

另外也有一名病患染疫後進行長久的復健，受到隔離影響，護理人員還得設計復健計畫，幫助病患完成階段性的復健目標，當時甚至還動手製作紙風車讓病患練習肺活量，潘玫燕認為這些都展現出護理人員相當專業的一面。

台北榮民總醫院護理部副主任陳淑芬表示，北榮在疫情之初收治許多年長病患，當時曾照顧一名染疫的阿茲海默病人，入院後相當不受控，後來透過家人得知長輩過去熱愛跳國標舞，為照顧好該名病患，護理人員還特地上網學習國標舞，在與長輩共舞後終於安定下來。

腦血管疾病防治基金會今天表揚雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗共46間重度、中度急救責任醫療機構，高明見說，護理人員身為臨床、防疫的第一線，卻相當少被媒體廣泛報導其辛勞，因此在2020年起舉辦優秀防疫護理人員感恩餐會，盼能藉此勉勵護理人員守護全民健康所做出的貢獻。