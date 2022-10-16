板橋凱撒蓮花餐廳特邀泰國曼谷藍帶廚藝學院何亞威老師擔任客座主廚，設計多達28道經典的泰式美饌。（板橋凱撒提供）

Lotus蓮花泰式餐廳以大量窗戶引進自然採光，照映出寬敞明亮的開放式用餐區。（板橋凱撒提供）

Lotus蓮花泰式餐廳必點經典菜餚(由左至右順時鐘方向)為馬荷、一口泰、馬沙曼牛肉、古法鹽烤魚。（板橋凱撒提供／陳韻萍照片合成）

食慾之秋，味蕾解封。板橋凱撒飯店新品牌Lotus蓮花泰式餐廳，15日粉墨登場，為期3天的試營運推出買一送一號召饕客，訂位全滿。業者感謝粉絲熱情支持，10／18至10／25再推限時優惠，消費滿2000元即贈價值500元的美饌兌換券，限下次消費使用，兌換期限為10／26到11／10。而墾丁凱撒蓮花餐廳接續於10／26至11／30期間推出單筆消費滿千元現折200元，熱情響應板橋新餐廳開幕。

板橋凱撒全新餐飲品牌Lotus蓮花泰式餐廳，特別邀請泰國曼谷藍帶廚藝學院何亞威老師擔任客座主廚，精心設計多達28道經典的泰式料理，包括已有百年歷史的傳統佳餚「馬荷」、近200年歷史的泰國皇室開胃菜「一口泰」、多次獲得CNN票選世界名菜第一名的「馬沙曼牛肉」、世界名湯之一的「酸辣海鮮湯」(冬陰功)、限量供應的「古法鹽烤魚」、酸辣下飯的「瀑布松板豬」、甜點NO.1「芒果糯米」等，都是主廚推薦必點的泰式美饌。

既然是餐酒館，美酒當然也不能少，業者精選泰式調酒、香檳、紅白葡萄酒等超過30款的酒品，巧妙搭配不同料理以達到味覺平衡。主廚表示：「餐點設計以正統泰式手法，以酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡為特點萃取其精髓，運用大量香料、草本蔬果及咖哩等元素，將料理風味昇華，富含層次，打造出原汁原味、道道經典的泰式美饌。」

Lotus原意為「蓮花」，在泰國隨處可見蓮花身影，它是純淨與心靈覺醒的象徵，更是生活本身。走網美風的Lotus蓮花泰式餐酒館，堪稱新北市最新網美打卡餐酒館，餐廳內大量窗戶引進自然採光，照映出寬敞明亮的開放式用餐區，整體運用綠、白、銅幾何形狀與溫柔色調的餐具，搭配手工編藤元素及大量植栽藝術，營造出如同於自然花園般的舒適慵懶，讓民眾拍好拍滿，身處其中，也宛如置身泰國庭園餐廳般自在放鬆。Lotus蓮花泰式餐廳預計於10／26正式開幕，開幕首日到11／10，民眾前往用餐並完成指定條件即贈烤雞肉沙嗲串或青木瓜沙拉，4人同行再加贈泰式頂級冰淇淋，優惠無法併用。