食慾之秋，味蕾解封。板橋凱撒飯店新品牌Lotus蓮花泰式餐廳，15日粉墨登場，為期3天的試營運推出買一送一號召饕客，訂位全滿。業者感謝粉絲熱情支持，10／18至10／25再推限時優惠，消費滿2000元即贈價值500元的美饌兌換券，限下次消費使用，兌換期限為10／26到11／10。而墾丁凱撒蓮花餐廳接續於10／26至11／30期間推出單筆消費滿千元現折200元，熱情響應板橋新餐廳開幕。
板橋凱撒全新餐飲品牌Lotus蓮花泰式餐廳，特別邀請泰國曼谷藍帶廚藝學院何亞威老師擔任客座主廚，精心設計多達28道經典的泰式料理，包括已有百年歷史的傳統佳餚「馬荷」、近200年歷史的泰國皇室開胃菜「一口泰」、多次獲得CNN票選世界名菜第一名的「馬沙曼牛肉」、世界名湯之一的「酸辣海鮮湯」(冬陰功)、限量供應的「古法鹽烤魚」、酸辣下飯的「瀑布松板豬」、甜點NO.1「芒果糯米」等，都是主廚推薦必點的泰式美饌。
既然是餐酒館，美酒當然也不能少，業者精選泰式調酒、香檳、紅白葡萄酒等超過30款的酒品，巧妙搭配不同料理以達到味覺平衡。主廚表示：「餐點設計以正統泰式手法，以酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡為特點萃取其精髓，運用大量香料、草本蔬果及咖哩等元素，將料理風味昇華，富含層次，打造出原汁原味、道道經典的泰式美饌。」
Lotus原意為「蓮花」，在泰國隨處可見蓮花身影，它是純淨與心靈覺醒的象徵，更是生活本身。走網美風的Lotus蓮花泰式餐酒館，堪稱新北市最新網美打卡餐酒館，餐廳內大量窗戶引進自然採光，照映出寬敞明亮的開放式用餐區，整體運用綠、白、銅幾何形狀與溫柔色調的餐具，搭配手工編藤元素及大量植栽藝術，營造出如同於自然花園般的舒適慵懶，讓民眾拍好拍滿，身處其中，也宛如置身泰國庭園餐廳般自在放鬆。Lotus蓮花泰式餐廳預計於10／26正式開幕，開幕首日到11／10，民眾前往用餐並完成指定條件即贈烤雞肉沙嗲串或青木瓜沙拉，4人同行再加贈泰式頂級冰淇淋，優惠無法併用。
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