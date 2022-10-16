代表民眾黨參選新竹市市長的立委高虹安，昨天（15日）舉辦首場造勢晚會，此次晚會受到颱風尼莎外圍環流影響，整場雨勢忽大忽小並未停歇，但仍有不少民眾到場支持。現場找來在年長族群間頗有名氣的藝人到場助陣，包括熊海靈、李明洋、周遊、李朝永等人，有地方人士分析，過去高虹安被對手攻擊只會打空戰，如今這場造勢活動找到在雨天找到這麼多人到場支持，可見高虹安的組織能力成長快速。

高虹安造勢晚會中邀請的嘉賓除了民眾黨主席柯文哲及幹部之外，還有國民黨籍的前新竹市長許明財，以及新竹縣前議長張碧琴都有現身。柯文哲指出，當了台北市長，還是最愛故鄉新竹，所以推薦高虹安給新竹鄉親。但他仍略帶擔憂表示，民眾黨是個小黨，並沒有太多資源，當大黨資源動下去，高虹安目前一點點領先，也不保證一定會贏，希望支持者能幫固票、拉票。

柯文哲在台上表示，民進黨用「全黨打一人」、「總統級」規格打擊高虹安，引起台下民眾同感呼應。地方人士認為，民進黨的負面選戰、全面動用網軍意外讓「討厭民進黨」的風暴凝聚，引起非綠營的民眾、藍營黨公職大力聲援高虹安，也讓高虹安成功由空戰模式登陸成功，開始全力搶攻新竹市的陸戰組織。