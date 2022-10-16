國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（15）日南下台中「合體」市長盧秀燕，兩人一同到全國首創「兒童體育學院」的潭子國民暨兒童運動中心參訪交流，事後盧大讚蔣是最暖的暖男。

盧秀燕在臉書表示，説蔣萬安帥，他大概聽膩了，因此自己要稱讚蔣是最暖暖男，而會這麼說，主要有三個原因。首先，蔣萬安顧家又顧孩子，盧秀燕說明，他前往台中市政考察，指定要看「兒童暨國民運動中心」，因為養成運動習慣，能讓孩子有健康的興趣、強健的體魄，台中已將國民運動中心升級成適合全年齡的運動場館，蔣學習台中經驗後，要在台北實現。

其次，蔣萬安細心觀察民意需求。盧秀燕提到，蔣萬安擔任立委的這幾年，全心全意為台北市民服務，不分黨派、不問出身，市民哪裡有需要，他就挺身而出，為民眾服務。

最後，盧秀燕形容蔣萬安「很紳士」，因在考察期間碰上下雨，蔣在關心身邊同事的同時，也主動替她撐傘，「如果要推薦政壇暖男，秀燕首推『蔣萬安』！」