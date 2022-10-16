以講評棒球走紅的YouTuber「台南Josh」，日前受邀分析美國職棒大聯盟國家聯盟戰況，他預測兩支百勝隊伍洛杉磯道奇、亞特蘭大勇士將贏得分區系列賽，雙雙挺進國聯冠軍戰。不料「神秘力量」再度發威，勇士、道奇都在今天遭對手淘汰，網友一片「有神快拜」，直呼反指標簡直運彩明燈！

「台南Josh」預測，今年季賽拿下111勝的道奇，將以直落三淘汰同分區的聖地牙哥教士；去年世界大賽冠軍勇士，也將以3勝1負擊退費城費城人。

結果費城人美國時間15日以8比3勝勇士，在主場送衛冕軍放寒假。同日稍晚，教士一個5分大局逆轉道奇，1敗後連贏3場，讓這支111勝的常勝軍提前打包，季後賽只拿到一輪遊門票。

網友看完國聯戰況，對「台南Josh」的反指標預測五體投地，佩服得不得了，「再次證明季賽戰績第一這種事情，到了季後賽毫無意義」、「本來納悶為什麼都是外卡球隊獲勝，看到Josh的預測我頓時明白了」、「教士連過大都會、道奇兩支百勝隊伍，太強了」、「神秘力量絕非浪得虛名」。