擁有鄒族血統的歌手高慧君，因和歌神張學友合唱情歌《你最珍貴》被大眾熟識，近年來她轉往戲劇發展，以電視劇《美麗晨曦》勇奪金鐘獎最佳女主角獎。去年10月被發現免疫系統失常，導致左右眼的瞳孔一高一低，上月4日她進行開刀治療，今日曬出術後近照，開心寫下感言：「珍惜重新得見的美好」。

高慧君今日在臉書以「珍惜重新得見的美好」為開頭，感性寫下對抗眼疾的心情點滴：「患病的這一年，感謝自己的信念與沈著，大過於消極負面。」，也附上手術後的近況照，可見紗布後的右眼，明顯因手術尚未消腫，眼球布滿腥紅色的血絲。幸好，高慧君是因透露恢復期尚未結束，不過視線焦距漸漸清晰，紅腫部分則尚需時間休養，使她有感而發透露：「開刀時提早麻藥消退的疼痛，像是大大的警惕，要自己好好照顧好自己。」。

其實高慧君9月便曾說，因甲狀腺機能問題引起肌肉問題異常，必須先調整甲狀腺的數值，確認眼睛肌肉達到緊繃才能動刀，為此她花費近一年漫長與病症拔河，心情常為此陷入低落，據悉，高慧君的恢復期至少要10天，穩定期則要兩個月，不過她術後保持樂觀，並對自己信心喊話：「心放寬、靈魂放穩、多擁抱自己、陪伴親人、越多純粹越靜悅」，因為她深信「人生沒有過不了的關，也珍惜過程」。