高雄醫學大學校慶同時表揚7位傑出校友，對醫療、社會、學術的貢獻功不可沒。（高醫大提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄醫學大學16日歡慶創校68週年，今年以「永續高醫」為主題，期許高醫人為世界的醫療健康與環境永續創造新知、做出貢獻。校慶同時表揚7位傑出校友，對醫療、社會、學術的貢獻功不可沒。

總統府資政張博雅、高雄市市長陳其邁、衛生局副局長王小星與中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明等人也特別出席與會。陳其邁表示，高醫是高雄健康的守護者，期許高醫人能發揮醫國醫人的精神，在各領域有卓越表現。

財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，高醫的創建就是「需求在哪裏，我們高醫就在那裏」。創校以來，持續關懷偏鄉醫療，成立山地醫療專班培育山地醫師，在歷任校、院長的努力及校友的支持下，培育無數優秀的醫學人才，迄今已多達46位校友榮獲醫療奉獻獎，獲獎人數為全國大學校院之冠。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，「永續高醫」是他為68歲的高醫大許下的生日願望。面對戰爭、人口、疾病、環境等種種危機，人雖渺小、恐懼，卻未曾失去信心與希望，他勉勵高醫人增添柔軟與包容，創造新機，創造永續。

校慶典禮上也同步表揚傑出校友及教學、研究、行政表現優異的教職員工，並感謝捐資興學的各界賢達與企業機構。校友周繡玲現為台灣護理學會及中華民國護理師護士公會全聯會常務理事，致力推動長照2.0，撰寫全國第一本「出院準備服務銜接長照2.0手冊」，曾獲國際護師節護理人員專業貢獻獎。

陳建宏曾任臺灣高雄市大學校友會聯合會理事長、高市牙醫師公會理事長、高雄市東區扶輪社社長等職務，熱心公眾事務。侯明鋒曾擔任高醫大醫療體系三家醫院的院長，近10年來共完成了大同醫院由虧轉盈、小港醫院續約50年，附設中和紀念醫院經營管理、投入偏鄉及國際醫療等成效。

田英俊長期致力於小兒骨科，研發的「圓穹形切骨矯正手術」，大幅降低兒童肱骨骨折治療後的併發症，曾獲台灣兒童醫療貢獻獎「焦點貢獻獎」肯定。邱啟潤以服務家庭照顧者為己任，成立社團法人高雄市家庭照顧者關懷協會，推動家庭照顧者關懷不遺餘力。

關皚麗曾在2020年突破台灣外交困境，以國際外科學會（ICS）候任理事長身分獲邀參與世界衛生大會（WHA），更於今年年初接任ICS理事長，是台灣第二位當選ICS理事長的人，更是ICS成立以來首位女性領導人，曾獲台灣十大傑出青年獎、外交部醫療外交獎、國際醫療典範獎、外交之友貢獻獎，今年亦以高醫大校友身份榮獲僑委會全球傑出僑生校友-社會公益類獎項。

戴嘉言現為高醫大附設中和紀念醫院副院長，長期投入山地偏鄉醫療工作，每月在高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏巡迴看診，曾榮獲原委會原曙獎「傑出成就獎-健康醫療類－非原住民有功人士」肯定。

今年高醫大榮獲師鐸獎的助理教授何宛怡將艱深的解剖知識數位化，還將資源開放給全球使用，這兩年因疫情需要改以線上授課時，她的課程能夠順利銜接。除了師鐸獎她也同時榮獲高醫大教學傑出教師、優良教師及優良教材教師等獎項。