來自台灣的風度影業，耗資破百萬設置高規格展區。（風度影業提供）

台灣影視製作公司風度影業於10月7日前往韓國，首度參加甫結束的釜山亞洲內容暨電影市場展，由總經理鄭博元領軍，在市場展期間設置規模最大的台灣展區，吸引超過150間海外公司前來訪談，包括前CJ E＆M常任顧問、資深監製與電影製片人金亨駿，以及樂天集團越南分部和馬來西亞娛樂製作公司IMS團隊、韓國藝能經紀公司C-JeS娛樂。

金亨駿從事電影產業30年，監製電影超過23部，亦參與南韓CJ E＆M的電影行政顧問工作，期間製作了兩部電影佳作《光海，成為王的男人》和《分手合約》，2004年監製的真實事件改編作品《實尾島風雲》獲1100萬名觀眾進戲院支持，數字等同南韓人口的五分之一。金亨駿目前正營運自己的跨國製作公司Hanmac Culture Corporation，預計年底會訪台參與金馬影展，屆時將與風度影業會面研擬未來合作機會。

馬來西亞娛樂製作公司IMS過去曾參與製作電影《瘋狂亞洲富豪》、《小娘惹》，IMS國際業務開發經理SinYee Lee也表示預計年底前將赴台與風度影業團隊共同談論更進一步的國際協拍合作計畫。

C-JeS娛樂成立於2009年12月，首批藝人為目前由東方神起成員金在中、金俊秀所組成的韓國男團JYJ，2018年10月宣佈收購韓國最大CG、VFX企業「Digital Idea」，進軍電影製作及IP產業，現旗下藝人有薛景求、李宰旭等人。C-JeS娛樂在展期間與風度影業積極談論台韓雙邊演員交流合作，後續亦將共同討論喪屍題材故事的台韓合製計畫。

歐美國家則有坎城電影市場展新任總監Guillaume Esmiol前來訪談，預告明年坎城電影市場展將規劃Cannes Next活動，探討嶄新電影科技相關主題，並邀請風度影業團隊參與明年坎城電影市場展期間舉辦的的虛擬製作工作坊。