女星成語蕎外貌甜美，身材美艷，曾被封為「小侯佩岑」，16日她將迎來38歲生日。對此，好友們也為她舉辦盛大的生日派對，以「大亨小傳」為主題，各個都盛裝出席。此外，成語蕎在社群平台上坦言「活出自己喜歡的樣子，也懂得斷捨離」直言真心換絕情的朋友都慢走不送。

成語蕎今（16）日在臉書PO文，吐露自己38歲的生日心情，表示這些年體悟不少，學會了釋懷，更懂得放下。她坦言，自己今後只和自己同頻率、同磁場的人相處，而對於一些只會在人前假裝好友，背後卻惡意中傷的人，她會選擇保持距離，不會再讓自己妥協。不過文中並未指出所謂的假閨密是何人。

成語蕎在臉書上PO出長文吐露心聲。（圖／翻攝自成語蕎臉書）

此外，在文末成語蕎也暖心感謝所有幫她祝壽的朋友，並提到「謝謝你們陪著我度過完美的時光，這會是我永遠不會忘記的完美回憶，我也好愛你們。」貼文曝光後，女星張文綺、楊晨熙、張棋惠等人都紛紛留言祝她生日快樂。粉絲們也留言祝福，表示「願你平安健康快樂」、「這也太逆齡了吧，還以為不到30歲，祝妳生日快樂。」

事實上，成語蕎過去風波不斷，在2020年時就有消息傳出與多年閨密熊熊鬧翻。當時熊熊在私人臉書上PO文表示「好瞎哦！真的繼續亂講沒關係，我有很多對話紀錄，完全不怕！一直靠亂講別人活著真的不累嗎？心機重的人想要洗白、靠抹黑別人過日子，真的好無聊。」貼文內容雖未明指是誰，但也引發外界猜測貼文指涉的對象就是成語蕎。