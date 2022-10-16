台股近期利空不斷，包含美國的通貨膨脹率高於預期、美國恐怕繼續鷹派升息、美股下挫，且台灣本身地緣政治危機也尚未解除，國安基金執行秘書阮清華以巴菲特名言「別人恐懼，我貪婪」來降低投資人的恐懼。

阮清華表示，也有不少存股族也習師巴菲特的精神，在股市下跌的時候分批投資，股市愈跌愈往下接。他強調，雖然不是鼓勵股民現在就可以買入，因為每個人的風險接受程度不同。但是阮清華希望股民不要過於恐慌，股市下跌時考量巴菲特精神，總會接到最理想的股價。

台積電的法說，也是國安基金關注的焦點之一。阮清華表示，台積電高階的部分仍具有獨佔性，短期內難免受到晶片法的影響但是產業長期來看前景還算是穩定，外資給予台積電的看法與評價也還蠻高。

中國共產黨第二十次全國代表大會，中國國家主席習近平今日表示，絕不承諾放棄使用武力。對於兩岸之間的緊張，阮清華無法評論太多，僅表示地緣政治也是國安基金會關注的焦點之一。