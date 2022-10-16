高雄市長陳其邁（左四）16日為民進黨市議員候選人黃明太（右四）輔選。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁16日上午到路竹區為民進黨市議員黃明太拉抬選情，陳其邁說，黃的選票具有指標意義，光選上或是第3名都是漏氣，請民眾幫黃明太拉票，每個人拉10票，讓黃明太以最高票當選。

陳其邁表示，這場是近來選舉造勢的最大場，現場超過6000人。他推崇黃明太事業成功，轉換跑道協槓人生後，擔任議員也很出色，但黃議員質詢很凶，為了北高雄的建設，修理官員不留餘地。

但黃明太的服務也很接地氣，與基層站在一起。對於黃明太質詢凶，陳其邁覺得這是面惡心善、愛之深責之切。陳其邁感謝過去黃明太給予的建議，從茄萣到田寮，對於地方建設，黃都很認真，共同爭取與建設，感謝黃對市府的支持與監督。

陳其邁也笑稱，他拜託黃明太以後不要這麼凶，黃說什麼，他都會聽。請黃明太手抬高一點、放軟一點，市府一定會全力協助。

陳其邁也推崇黃明太的服務相當棒，過去4年來的服務案件多達2萬2350件，黃明太是面惡心善，有時也會嚼檳榔，但態度卻是小鳥依人，令人感到溫暖，與康裕成議員一樣。陳其邁拜託民眾幫忙黃明太連任。