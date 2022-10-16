教育局舉行第1場台中市樂齡學習中心成果展，包含豐原區、神岡區、石岡區、東勢區、和平區、后里區、新社區等7個行政區的樂齡中心共同參與。（台中市政府提供）

東勢區樂齡學習中心展示表演成果，贏得各界的高度肯定。（台中市政府提供）

台中市政府讓長者就近學習於全市29個行政區設置「樂齡學習中心」，教育局並規畫4場次成果展提供長者舞台。16日舉行第1場台中市樂齡學習中心成果展，包含豐原區、神岡區、石岡區、東勢區、和平區、后里區、新社區等7個行政區的樂齡中心共同參與，副市長令狐榮達特到場為300多名樂齡學員加油打氣。

教育局副局長王淑懿說，這次學習成果展，包含各樂齡中心長輩的動態節目表演，及靜態作品展示區。動態節目內容，包含說唱逗笑的豐原樂齡劇團演出、充滿鄉土風情的石岡樂齡客家歌謠表演、及力與美的樂齡太鼓表演，和東勢區樂齡青春洋溢的長青帶動唱，體現出健康老化，社會參與及貢獻服務樂齡學習精神。

王淑懿指出，在靜態展部分，則由各樂齡中心推薦富有樂齡學習熱忱，樂於終身學習的樂齡學員，透過影片自述參與樂齡活動一路走來成長心路歷程，及分享參與樂齡學習的喜悅，進而瞭解學員參加樂齡活動後全方面的改變，以及家人、朋友對於長者參與樂齡學習的心得感想。

「活到老、學到老」！參加豐原樂齡中心讀書會的陳奶奶說，樂齡課程可提供多方面學習，受益良多，她怕來不及報名，每次報名時都早早在6點多排隊，讓承辦人員很感動!

參加和平區樂齡中心課程的「世幸」阿伯及「秀鴛」阿姨表示，在樂齡學習中心的工作人員和學員每天的關心及協助扶持下，每天都很期待參與課程活動，不只促進身體健康，夫妻一起參與也增加共同的話題。

教育局強調，舉辦成果展是由各區樂齡學習中心主任、樂齡志工帶領各區樂齡學員一起參與，吸引約300名長者參與盛會；未來台中市會持續結合更多在地的資源，讓台中市成為一個高齡友善學習城市。