每逢選舉，廟宇一向是政治人物勤跑熱點，台南市下營區之台語發音為「A贏」，當地信仰中心下營上帝廟，成了候選人最愛參拜的廟宇，不過今年台南選舉氣氛偏冷，下營上帝廟主委姜金利有感而發地說，受疫情等影響，觀察目前民眾對選舉轉為冷感，熱衷討論的人少，且相較以往大選，距離投票日倒數40多天的此刻，候選人來訪次數，整體也有下降趨勢。

鎖定選民的信仰中心拜拜或出席活動，展現「接地氣」一面，向來是各候選人的共同默契，位於台南的下營上帝廟，建廟至今300多年，主祀玄天上帝，每3年1科在玄天上帝神誕日舉辦「下營香」，更是當地一大宗教盛事，而下營台語聽起來像「A贏」，因此每到選舉年，成為候選人熱門必訪的廟宇。

副總統賴清德12年前首次參選台南市長時，選在下營上帝廟，率領所有黨籍市議員參選人「從下營（A贏）出發」，展現選戰必勝氣勢；此外，過去不論里長、議員或立委等，當地不少民選政治人物，都會到上帝廟前舉辦造勢活動，附近居民說，以前接近選舉，廟埕前有如辦遶境，經常熱鬧滾滾。

姜金利說，因為下營這選區，在議員選舉有競爭性，候選人來訪的次數與過去不相上下，凡是社區在香客大樓舉辦的活動，只要與會人數超過百人，候選人一定來拜票；不過，市長選舉方面，除了現任市長黃偉哲因市政行程常來，其他候選人迄今只到訪一次，跟以往相比次數減少。

姜金利還提到，雖然選舉氣氛冷，不見過去喧嘩吵雜或緊張的氛圍，不過換個角度想，或許也代表台灣選戰打法樣貌改變，相較傳統宣傳車或大聲公造勢，現在候選人會利用網路社群等多元媒介，來提高自己的聲量。