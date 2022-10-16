雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」，打造12亮點迎賓。（第4河川局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」第1階段完工，不僅藉由綠化減少揚塵，同時進行生態保育等工作，打造民眾親水空間，16日第4河川局表示園區內有生態通道、觀夕平台等12亮點，硬體設備已完工，預計年底前正式啟用，目前已有民眾前往賞鳥、騎單車，感受濁水溪出海口的獨特風情。

麥寮地區長年受揚塵困擾，水利署第4河川局進行揚塵防制計畫，透過200公頃大沙洲及20公頃大沙丘抑塵措施，已獲良好成效，並持續進行整體生態環境改善，透過「濁水溪出海口生態園區」第1階段工程，將沙洲變成綠地，吸引眾多鳥類棲息，成為愛鳥人士的新樂土。

第4河川局副局長張朝恭表示，生態園區的12亮點包括入口意象、迎賓廣場、觀夕平台、彩繪故事牆、智慧監控站、減碳步道、生態通道、樂活生態池、生態島、賞鳥隧道、白鸛塔巢、緩坡綠堤防，每個亮點都充滿特色，讓濁水溪出海口成為揚塵防制與生態保育的示範點。

張朝恭說，生態園區結合創新性與永續性，應用國際鳥類調查雲端系統，掌握候鳥動態；利用現場揚塵監站，即時監控風速與空氣品質；創新工法打造固化土步道示範模場；採用葉片式動力攪拌斗工法；結合國土綠網與生態檢核資料，邀專家指導製作生態情報地圖，提供環境教育地方創生及管理的指引。