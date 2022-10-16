52歲中天美女主播周玉琴上月大方認愛大12歲名嘴、政治大學副教授賴岳謙，還曬出婚戒，由於雙方都是梅開二度，引發外界關注。兩人時不時在《琴問謙答》中放閃調情，今(16)日在賴岳謙主持的節目中，兩人提到發音問題，賴岳謙主動爆料他們在交往前夕，友人建議賴岳謙教授，「絕對不要惹老婆主播吵架」，周玉琴則露出了然於心的表情，閃瞎一票觀眾。

今(16)日賴岳謙在自己的節目《琴問謙答》，談論到國際情勢，其中他使用了「肉弱強食」，身為主播的周玉琴糾正他為「弱肉強食」，而觀眾們稱讚賴岳謙發音十分接地氣，周玉琴調侃大家都非常挺賴岳謙，直呼觀眾們對他根本是真愛，而賴岳謙也不遑多讓，反過來調侃周玉琴「您的正音班我還是要努力跟上。」周玉琴也笑稱自己常用這種方式逗賴岳謙開心，而賴岳謙也有獨特的逗她方式，而周玉琴保密這個伴侶間的小情趣。

正當周玉琴要進入下個環節時，賴岳謙突然加碼爆料，他與周玉琴的交往前夕，友人建議，「永遠不要跟主播太太吵架」，當下賴岳謙一頭霧水，友人詳細解釋道：「第一，你吵不贏，第二，你即使邏輯在強也沒用，當你一講話的時候，她不會聽你的邏輯，她在聽你的發音，然後她會從第一個字糾正你的發音，到最後一個字，看你怎麼跟她吵」賴岳謙也笑說自己現在完全能體會，也告訴大家「絕對不要惹老婆主播吵架」。

雖然兩人沒有公開宣布確切結婚的日期與規劃，但翻查維基百科，賴岳謙的配偶欄出現「周玉琴」名字，家庭一欄狀態也新增「賴岳謙教授與中天新聞台、臺灣新聞主播、主持人周玉琴預計年底至戶政事務所登記結婚。」