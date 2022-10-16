隨著時間慢慢流逝，愛的感覺也會從熱烈趨近平淡，當感情走向分手，難免有一方會出現捨不得放手、留戀過往等情況，不過搜狐號《星座不求人》指出，牡羊座、雙子座、射手座一旦分手就會把過往忘得一乾二淨，馬上投入新戀情，展開新人生。

▍牡羊座

牡羊座一直都是個敢愛敢恨的人，喜歡就無條件為對方好，不喜歡就趕快分手，反正分手是無法再挽回的事，沒必要為此念念不忘，更何況舊的不去新的不來，對的人或許就在不遠處，因此他們可以快速放下舊愛，並快速再愛上其他人。

▍雙子座

對雙子座來說，不適合就應該分手，且這不叫失戀，叫互不耽擱，他們多半認為，既然分手了，與其傻傻得走不出來，不如享受當下，對誰有感覺就勇敢追求，不必給自己畫地自限，而且時間寶貴，如果一直沉迷傷痛，根本就是浪費時間。

▍射手座

射手座在感情裡一直都是樂天派，從不讓過往的任何情份，成為自己追愛路上的絆腳石，反正都已經分手了，乾脆想辦法讓自己開心起來，最好快速發展新戀情，用感情來滋養受傷的心靈，畢竟人要向前看，才能展開新人生。