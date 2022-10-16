桃園市教師會、桃園市各學校產業工會舉辦「桃園市長候選人教育政策論壇」，桃園市長候選人鄭寶清提出4大面向，包含營養午餐免費共享、代理教師權利、重視特殊教育、幼兒教育健全機制。

鄭寶清表示，桃園很可惜到今天為止沒有營養午餐供應，幫爸媽分擔費用，更重要是全台一半以上縣市都在實施，桃園竟然無法實施，希望政府趕快實施營養午餐供應，讓小孩子跟學校附近小農結合，用最好的東西讓小孩子健康快樂長大。

至於代理老師問題很嚴重，桃園市分成3級，有的領取1年薪資，也有11個月、10個月，若都以1年薪資計算，預算不到2億。他認為，應提供完整聘期，聘期應一致，從偏鄉或非山非市漸進實施全聘期。

他也說，重視特殊教育，因特殊教育人口增加速度越來越快，學校特教師生比應該是1比8，現在1比30，更嚴重是老師被分到特種教育，常常不願意上課而請假，導致沒有專業知識的老師代理，對小孩子不公平，應降低特教分散式資源班師生比，嚴格要求鑑輔會健全特種教育環境。

至於幼兒部分，很多家長不敢婚、不敢生，將盤點閒置校舍轉型準公托幼兒園，0到12歲不中斷公托，也推動非營利、準公托托育人員補助，採同工同酬依薪資條幅調高收費標準，研議幼教師生比從1比15降至1比12。

鄭寶清說，教育核心價值，是希望下一代看到希望跟未來，要加強品德跟誠信教育，在教育過程希望小孩子清楚知道人生目標、核心價值。讓學子知道人生目標，當人生有目標就會全力以赴。

關於論壇中舉辦方提出之訴求，鄭寶清承諾會全力改善與推動，無論是雙語政策的亂象，或者增校、擴校的需求，以及教學人力不足與校長遴選與退場機制，經過與桃園教師會面談後，團隊也已研擬好解方，今日也在論壇中與各位教師協會的代表們分享，未來會將其完善，來應對整個教育政策環境的改變。