基隆1名陳姓男子前年4月在路上與蔡姓男子對視一眼後，認為對方瞪視挑釁，竟把西瓜刀藏在褲腰內上前嗆聲，2人當街扭打，陳男用刀朝對方手部砍去，當場砍斷小指，後來又朝背部連砍2刀，法官認為扭打過程時間短，且最後蔡男逃跑時，陳男沒繼續追趕，認定未達殺人未遂，依重傷未遂罪判2年8月。

判決書指出，陳男前年4月24日13時許開車載女友在基隆某社區停車時，與路過行人蔡男眼神互相對視後，認為蔡男故意瞪視挑釁，一時氣憤，隨手自車後座拿起新購入的西瓜刀藏於左褲腰衣服內，尾隨蔡男並上前挑釁，對方則反問他幹嘛攔人，雙方爆發衝突，在大街上扭打。

陳男為使對方屈服懼怕，阻止拉扯，拿西瓜刀朝對方手臂、手掌部位揮擊，蔡男為阻擋刀勢，舉起右手格擋，恰遭西瓜刀砍中右手手指，除右手大拇指倖免外，右手第5指（小指）遭完全截斷，其他手指則有放性傷口併伸指肌腱損傷、撕裂傷；蔡男逃離現場後又遭陳男追砍2刀，背部開放性傷口10、12公分。

蔡男最後逃走送醫，經再植顯微重建手術後，重新接回手指，檢方事後起訴為殺人罪；但法官認為，無積極證據證明陳男有殺人意圖，案發時陳男指朝傷者砍殺3刀，過程不超過1分鐘，若真想殺人，大可繼續追殺，或朝致命部位攻擊，因此認定陳男觸犯重傷害未遂罪，判處有期徒刑2年8月。