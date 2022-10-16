笑揭飲食男女熟齡危機《趴兔青春期》勇奪布拉格最佳喜劇電影。（海鵬提供）

德國喜劇影帝克里斯多福赫斯特，在電影《趴兔青春期》飾演在「熟齡青春期」連番撞牆的作家保羅，原本婚姻恩愛、事業有成的他，因荷爾蒙作怪生活變一團混亂，不僅老婆出牆煞到小鮮肉，自己也陷入創作迷思。為喚醒「Part2青春期」，他上健身房、和辣妹熱唱KTV，甚至好奇將鋼珠塞入「菊花」訓練括約肌，詼諧呈現兩性面對人生轉折點的迷茫。

德國人探討性事可沒在客氣，該片除幽默揭露半百夫妻的相處秘密，男女性事大膽談論，荒謬情境逗人哄堂大笑。像克里斯多福赫斯特戲裡戲外人設如一，對性愛話題向來直言不諱，並勇於開拓熟男第二春。他曾於脫口秀上將正經嚴肅的德國醫學博士論文「掰彎」，把主題「以真空吸塵器自慰會導致陰莖受傷？」講到全場觀眾笑得人仰馬翻，喜劇創意功力可見一班。

有趣的是，克里斯多福赫斯特片中處處惹毛妻子，還慘被「暫時分居」、逐出自家大門，但在真實生活中他婚姻美滿，更自認是個「浪漫人夫」。他得意揭露自己曾為伴侶準備浪漫燭光晚餐，當晚雖情調十足，卻結束於鈴聲大響的煙霧探測器，浪漫逸事一如電影般誇張歡樂。

克里斯多福赫斯特不諱言自己雖然事業愛情春風得意，終究無法迴避歲月帶來的困擾，但他自認與片中男主角相距甚遠，不僅保養得宜、沒有啤酒肚（片中的啤酒肚是道具），還如願考取了滑翔傘飛行員執照，歡樂安全飛越他人生的「趴兔青春期」。電影21日在台上映。