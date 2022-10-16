花蓮市根努夷部落文化聚會所位在明廉國小內，是縣內第2座蓋在校園內的聚會所，去年3月中旬動工，今落成啟用。（原民會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮2座蓋在國小校園內的部落文化聚會所接連兩日相繼相繼落成，分別為吉寶竿部落文化聚會所及根努夷部落文化聚會所，原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）表示，聚會所未來不僅能滿足部落使用需求，亦能作為學校教學使用場域，成延續文化底蘊的基地。

吉寶竿部落文化聚會位在中原國小內，是縣內首座蓋在學校的聚會所，根努夷部落文化聚會所則是位於明廉國小內，2座分別獲行政院核定1436萬元辦理興建工程後，去年3月中旬動土，歷經一年多，分別在昨天與今天落成，原民會主委夷將‧拔路兒均到場替其揭幕。

夷將說，聚會所是部落文化傳承樞紐，能展現部落特色與文化內涵，對部落發展具重要意義，過去原民會基於土地須符合管用合一，不補助蓋在學校內的部落聚會所，但要找到可興建的公有土地非常不容易，經原民會放寬規定，只要三方就管理權責達成共識，可在學校土地上興建。

夷將表示，吉寶竿與根努夷部落文化聚會位在國小內，除能滿足部落使用需求，亦能作為學校教學使用場域，希望可以讓部落和學校共同得利，形成雙贏局面。

夷將說，行政院運用花東基金先後核定縣府辦理2期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建28座部落聚會所。

原民會統計，目前已完成花蓮市華東（大本）部落、吉寶竿部落、根努夷部落、新城鄉北埔部落、順安部落、吉安鄉慶豐部落、南華部落、光復鄉馬佛部落、香草場部落、瑞穗鄉烏槓部落、秀林鄉民有（陶樸閣）部落、卓溪鄉中平部落、萬榮鄉馬遠部落、明利部落及馬太鞍部落等15座聚會所。

花蓮市內，撒固兒部落、拉署旦部落等2座部落聚會所目前正施工，達固湖灣部落聚會所則在規畫設計，原民會與公所團隊將持續努力，完成延續文化底蘊的基地。