民眾黨台中市黨部在中港轉運站旁掛起超大柯文哲看板催票。（張亦惠攝）

民眾黨台中市黨部在中港轉運站旁掛起超大柯文哲看板催票，民眾黨黨主席柯文哲今天也親自到看板下與民眾黨在台中的候選人們合體，舉辦催票看板亮相記者會。柯文哲表示，台中市長選情沉悶，若投票率低，對民眾黨是不利的，希望能催票鼓勵年輕人出來投票。

民眾黨看板上寫到「只投藍綠落伍了！台中人的新選擇！聽阿北的話，記得回家投票！」柯文哲表示，2014年以前台灣在20到29歲的族群，投票率很少超過50％，2014年衝到70％是青年關心政治的轉折點。

柯文哲強調，這次選舉民眾黨沒有推市長候選人，但市長選情沉悶，對民眾黨來說，推出新人又遇到年輕族群投票率低，是不利的局面，因此希望大力催票，鼓勵喜歡民眾黨的年輕人一定要出來投票。

台灣民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻表示，2020年台灣民眾黨的政黨支持率在台中達13％，為全台第二高，而台灣民眾黨主要支持群眾，以中間選民、年輕族群為主力，在過去選舉中投票率向來偏低，要如何提高「轉換率」，成為當務之急。

郭達鴻指出，這次台中的投票率大約在6成2到6成5，低投票率對第三勢力不利，加上台中市長選情較冷，才會掛出超大面的催票看板，提醒年輕人，回家投票。