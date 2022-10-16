桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會所舉辦「桃園市長候選人教育政策論壇」，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬提出教育5條柱，包含校舍全面升級、頂尖大學先修班、2歲幼童照顧、雙語教育普及對教師照顧。

鄭運鵬先細數班班有冷氣等近年桃園市教育政績，接著宣布5條柱政見，包含校舍全面升級指將原訂遷校的規劃和新興地區的遷校增校，確保如期如質完成；頂大先修班則是要將頂尖大學課程引入桃園先修，未來陽明交通大學將落腳青埔、政治大學預計在航空城範圍內設校，清華大學附設醫院也將落腳在機場捷運A16站，市府會將這些豐富的頂尖大學資源挹注給桃園的高中生，提供教育合作、師資培育。

鄭運鵬也提到，現有的2至3歲幼幼班數量不夠，未來將從77班，在兩年內增加44班，四年內達到200班，並降低師生比，盤點供過於求和供不應求的地方，做出合理分配，來減輕年輕父母的壓力；還會增加外師和本土雙語教師的數量，並增加原住民族語、新住民、客語、閩華教師的人數；最後，教師的權益相當重要，允諾將增加教材費到3500元、行政減量、總務組長專職化並補足資訊人力，未來代理老師也朝向完整聘期方向前進。

對教師會提問，鄭運鵬也提出解決方案，除了校校有外師、國小總務組長專職化、全面推動教師行政減量來解決教學現場各式教學與行政人力不足的問題，也承諾讓家長和教師加入校務會議參與校長的遴選，來避免外力和政治力的介入，確保校長遴選的公正性。鄭運鵬最後提到，過去長期擔任黨團的幹事長，幹事長的訓練就是要能協調折衝各方的意見，「有時候不是各退一步，是一起進一步」，並找出各方都能接受的方式。他強調，一個好的幹事長一定會是一個好市長，相信這樣長期累積下來的經驗，讓他有能力可以為桃園打造更好的教育環境。

鄭運鵬說到，自己所提出的每項政策都會兼具合理、貼心有未來性，不會為了選舉亂開支票，過去長期擔任黨團幹事長，協調折衝各大政策、預算，有耐心、肯傾聽，一個好的幹事長，一定也會是個好市長，如果順利當選桃園市長，一定會找到合理的方法，來推動教育政策。