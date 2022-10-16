桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會舉辦「桃園市長候選人教育政策論壇」，民眾黨桃園市長候選人賴香伶提出學區均衡發展、揚棄績效主義、老師行政減量方針、代理老師完整聘期保障制度。

賴香伶在論壇中首先就學區均衡發展提出看法，她說，因為有太多家長向她抱怨，由於地區發展太快太多移入人口，讓學區中小學容納量不足實施總量管制，小孩必須跨區就讀要花很多時間在通勤上，當初在學區畫分時市府人口增長上規畫不周，現在必須以新設學校來解決，但在新設學校同時也要提升老校的資源兩者要共生發展，避免大家一昧的往新學校擠又造成失衡。

賴香伶接著提出揚棄績效主義、老師行政減量方針，賴香伶表示，老師行政工作減量不是口號，她上任後會建立友善校園的資源系統，同時要簡化公文流程不交辦無關事項，許多老師原本要全心投入教育，但很多老師在負擔教學之外還要被各單位局處要求提供相當的資料文件，排擠到教學的時間，所以行政減量會籌組工作小組來逐項檢視目前老師的各項行政負擔。

在代理老師部分，賴香伶表示，目前全國有3縣市代理老師是完整聘期，桃園市則是一市三制，而且代理老師的比例六都最高，在監察院對教育部提出糾正後，這月她在立法院招開協調會希望教育部國教署在代理教師聘任辦法裡面要有完整聘期保障制度，逐年讓代理老師成為正職老師，要給孩子穩定的學習環境，先期可做的是降低代理老師比例。

在雙語教育部分，賴香伶表示，現在有很多外師來台教英語，但是外師的評鑑似乎沒有制定標準，不能說只是因為他會講英文就可，過去在母國也沒有教育的資歷，來到台灣之後變成我們很多教育現場老師的困擾，在建立評鑑制度後外師也可專職、專任聘雇，同外師部分能夠大量用我們國家自己的英語系老師來任教，這是在調整政策時階段性的作法。

賴香伶表示，桃園市年輕的城市，對於新移入的年輕家庭最重視的就是孩子的教育問題，桃園市的教育經費在鄭文燦主政從300多億成長到400多億，經費是增加了，但在改善教育環境、提升教育品質、維護學生受教權及保障教師的工作權上，桃園市政府做得還不夠，我們今天跟第一線老師溝通，能讓老師們回歸教育的本質成為教育的核心，培育出具競爭力的教育環境。