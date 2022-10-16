桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會舉辦「桃園市長候選人教育政策論壇」，國民黨桃園市長候選人張善政提出重地方、重弱勢、重教師、重接軌、重未來、重幼教等6大重視。指桃園今年評比在教育與文化掉到全台最後，呼籲以2030年當目標，提升桃園教育。

張善政表示，很遺憾看到今年評比，桃園在教育與文化，掉到全台最後。希望以2030當目標改善桃園教育。

張善政提到，第一接軌國際情境，如桃園很多學校跟國外都有姊妹校，過去僅是偶爾互訪。如今科技時代應該讓姊妹校融入生活，疫情讓大家熟悉視訊教學，可以藉此讓姊妹校學生彼此融入對方生活情境。

張善政也說，要推矽谷落地計畫，桃園要發展美國矽谷，不是蓋房子叫「亞洲矽谷」就解決，而是要把矽谷精神帶到桃園。張善政表示，曾在Google上過班，也在科技部任職，曾讓台灣、矽谷連結，會把人脈帶到桃園，找矽谷專家到台灣開1學期課程，當然用英文授課，至於科普方面，學校已有程式教育、創客教育，但不夠落實、深入，要再加強。張善政舉例，桃園有非常好的大專院校，把學生帶進來，此外國際科技夏令營，有異曲同工之效，讓學生不用花錢就宛如到美國遊學。

至於幼兒教育，張善政說，品質要先注意，非營利準公托要增設，另外大家很關心老師在學校要兼行政職負擔太重也要改善。至於教育要不要花錢，張善政提到，市府財務狀況不好，但教育絕對要花錢，若公共建設精簡、不亂花錢，省下來支撐教育綽綽有餘，強調只花錢不夠，要有心。至於代理教師方面，沒有領全年薪水也要改善。

張善政也說，擴大支持教師方案，讓老師有資源取得專長。他表示，著眼是2030，甚至是更久遠。經費要充裕，不能讓小孩輸在起跑點，也要要有心，著眼未來，桃園是國門，下一代撐起國門需一步一步到位，解決現在問題，也要看到未來前瞻。

至於教師會提出問題，如雙語教學，他認為可以用英文教英文，或是考慮推動1天在校全英文對談，就可以讓英文融入生活。桃園都心部分，偏鄉小學發展實驗學校，人口爆量學區，新班、新學校要趕快進行。校長考核部分，要把遴選過程時間拉長，不適任校長，則是透過跟教師會、家長會、工會互動，建立退場機制。