汐止車泡水險滅頂「駕駛棄車逃命」 南陽街積水深達1.2米 15:572022/10/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止南陽街積水最深達1.2公尺 小客車險滅頂。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 尼莎颱風豪雨襲北台灣，汐止南陽街積水最深達1.2公尺，範圍長25公尺、寬30公尺，一輛自小客車險遭滅頂，新北市交通局表示，已管制通行，請提早改道；新北市消防局指出，車上2人平安，車輛故障人已離開現場。 汐止多處路口出現泥流、淹水情形。（翻攝自臉書汐止集團） 汐止多處路口出現泥流、淹水情形。（翻攝自臉書汐止集團） 汐止警分局治安會報 檢警反黑金暴力淨選風 汐止傳巨響！嫌扔4汽油彈燒毀機車 警方逮到人調查動機 汐止下水道工程怪手惹禍害斷電 弄斷電線桿小貨車遭砸 #尼莎 #颱風 #汐止 #積水 #南陽街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬里亞納觀光局 第三度參加新加坡亞洲潛水展 爭取國際遊客 10:222022/09/30 生活 士林地檢署檢察長率隊訪視汐止分局 宣示查賄制暴決心 11:242022/09/19 社會 汐止燒烤店飲酒鬧事 警帶回11青少年6人送辦 11:542022/09/23 社會 汐止警攔到贓車 竟意外查獲毒品案外案 13:282022/10/08 社會 國1北上汐止出口「大貨車翻覆」 油漆掉落灑滿一地 車流回堵1Km 08:182022/10/13 社會 汐止地政9／23地價作業說明會 15:492022/09/16 區域情報-新北 汐止縱火燒機車案 犯嫌遭逮辯：他在臉書上嗆我 11:032022/09/21 社會 汐止號誌異常！ 員警站路中淋暴雨「指揮4小時」惹心疼 08:202022/10/16 社會 強震釀災！高雄湖內自來水管破裂3小時仍未修復 18:242022/09/18 生活 噁照曝光！他見車身「滿布血痕」 竟是慘遭檳榔汁洗門當場氣炸 09:072022/10/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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