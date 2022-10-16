尼莎颱風豪雨襲北台灣，汐止南陽街積水最深達1.2公尺，範圍長25公尺、寬30公尺，一輛自小客車險遭滅頂，新北市交通局表示，已管制通行，請提早改道；新北市消防局指出，車上2人平安，車輛故障人已離開現場。

汐止多處路口出現泥流、淹水情形。（翻攝自臉書汐止集團）
汐止多處路口出現泥流、淹水情形。（翻攝自臉書汐止集團）
汐止多處路口出現泥流、淹水情形。（翻攝自臉書汐止集團）
汐止多處路口出現泥流、淹水情形。（翻攝自臉書汐止集團）

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#尼莎 #颱風 #汐止 #積水 #南陽街