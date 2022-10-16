男星黃少谷(少少)曾是五月天師弟、強辯樂團主唱，2年前和「天氣女孩」林采薇Yumi育有1子「阿mo」，不過近來因疫情使演藝收入受影響，兼差跑多元計程車貼補家用，後來宣布退出經營7年、卻賺不到錢的遊戲直播圈。近日黃少谷則透露，他曾花大錢購買股票課程，事後卻發現遍布話術陷阱，不禁直呼：「理論真的是騙小朋友」。

黃少谷16日在臉書發文透露，前年到去年的股票景氣很好，坊間不少股票軟體及課程會在各大平台兜售，而且開價還不斐：「一套兩天的課程就賣好幾十萬，一套軟體一年下來也要10幾萬」，他本人前年便曾投入大筆金錢去學，結果卻大失所望，「後來發現那些所學的東西，不如買書看就好！」

黃少谷進一步怒嗆，很多不肖商人看準景氣低迷下的台股走勢較弱，欲藉著人性的貪婪扮演上帝、解救套牢的散戶，有感而發說出「說真的，別傻了！」，他更以親身經歷怒嗆：「他們的理論真的是騙小朋友，軟體算的壓力與支撐，我們用交易量與KD線就可以推算出來」、「一個用30年的觀念教你看大盤，一個用BBS系統架構告訴你AI，這不違和嗎？」

黃少谷忍不住向粉絲喊話，「真的不要被話術，或什麼股票期貨致富給洗腦了，很多人想財富自由沒錯，但不需要上個2天10幾萬的課，也不需要買10幾萬的軟體！」，也盼望大家對於網路致富廣告有所警覺，文末也曬出參與10萬股票課的照片，幽默自嘲稱：「以上照片一張10萬」。

貼文一出網友也表示意見：「真的好賺自己發財就好了，怎麼可以教別人」、「那些課我的經驗是送錢給老師」、「我們就是想更好，孰不知江湖術士手段，大割韭菜」、「賺錢就是賺在資訊不對等」，而黃少谷看完留言，則補充提醒：「最近他們要捲土從來，我很擔心，而且學費貴2倍」、「不要還沒投資就被騙了老本」。