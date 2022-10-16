香港上市券商耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬日前指出，科技讓金融業生態不斷轉變，科技掌控全球民眾的生活習慣，並顛覆大眾的生活及消費模式，隨之而來改變投資者的投資習慣和策略，電子化的投資方法是未來不可或缺的趨勢。

香港信報報導，許繹彬日前出席論壇活動時表示，對現今缺乏資金、人才及技術的傳統中小型並沒有在港上市的券商而言，無疑是一大挑戰，陸續有小型券商敵不過時代洪流，慘遭淘汰也是勢所難免。

許繹彬指出，現今很多同業不斷開拓線上平台的交易功能，忽略網路安全及沒有理會系統交易容量及兼容性，導致客戶交易途中出現斷線而未能進行交易。他認為券商在必須遵守監管機構法規的同時，也要顧及客戶在買賣時一旦交易系統突然斷線的憂慮。

許繹彬又指，近期部分同業不斷推廣非股票及期貨類的產品，必須好好教育投資者認識此類型產品的特點及如何買賣，以免投資者在欠缺了解風險的情況下，招致不必要的損失。