鱔魚意麵陳姓老闆向警方陳述攤販互相打架經過。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

善化牛墟市集內的砂鍋魚頭店黃姓老闆與隔壁攤的鱔魚意麵店陳姓老闆素有嫌隙，15日中午已近市場結束時間，黃男的兒子開來貨車準備收攤，將車停在鱔魚麵攤的慣用停車格，遭陳男指責，引爆彼此心結，黃男與妻子、兒子3人與陳男互毆，警方到場依照妨害秩序罪嫌將黃家3人函送台南地檢署，黃家3人另告陳男傷害、恐嚇與妨害名譽。

善化牛墟市場每逢尾數2、5、8之日開市，每月只營業9天，但生意不錯不少攤販擺攤，黃男與陳男的攤位相鄰，過去卻因為攤位用水問題，已有結怨。15日逢迎業日，中午市集結束，黃家開來貨車準備收攤，卻擋在陳男的鱔魚意麵攤位前，陳男因麵攤內還有客人，隨即要求黃家移車，避免影響生意，卻引爆雙方不滿情緒。

黃男與妻子、兒子認為對方找麻煩，隨即上前理論，3人與陳男對罵越演越烈，黃家不僅到陳男的攤位翻桌，黃男的兒子動手勒住陳男頸部，陳男認自己1對3勢單力薄，出手回擊對方下體才脫困，雙方鬧得不可開交，過程卻嚇壞還在用餐的店內顧客。

有民眾錄下雙方爭吵的影片，上傳社群網站，引起警方到場關心，將涉案4人都帶回警局，經過調閱市場監視器畫面，依照妨害秩序罪將黃家3人函送台南地檢署，黃家另控告陳男傷害、恐嚇與妨害名譽，陳男強調自己因自衛出手，但選擇不願提告。

警方告誡攤位雙方老闆和睦相處，做生意和氣生財，勿再因細故引發地方糾紛。