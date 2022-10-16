體重飆升煞不住！大陸安徽一名「校花」陳皖枝與老公交往結婚後被捧在手心上寵愛，不停餵食她，結果體重直線上升，10年來從100多斤（50公斤）胖到332斤（166公斤），睡壞了2張床，半夜一度壓到老公差點窒息，身體也出問題，嚴重影響生活。

陳皖枝從100多斤（50公斤）胖到332斤（166公斤），生活開始出現問題。(翻攝自網易新聞)

《網易新聞》報導，陳皖枝1990年出生於安慶的一個普通農村，童年過得十分困苦，爸媽去城裡打工，從小跟著爺爺奶奶生活，跟著老人家吃素，國中時因為擁有一副好歌喉，體重只有100多斤（50公斤），多次登上校園舞台表演，長相可愛又多才多藝，成為學校公認的校花，受到許多男生追求，後來家中出現變故，從高中輟學去打工，到了一家工廠，在那認識了老公胡建國，兩人互有好感，於是決定交往。

交往後胡建國非常喜歡陳皖枝，常帶她去吃美食、呵護有加，身材開始越來越胖，2015年結婚的時候，身高155公分，體重已經胖到200斤（100公斤），在父母反對下，胡建國還是娶了陳皖枝為妻，生活甜蜜幸福。

陳皖枝婚後生活過得十分開心，繼續享用美食，結果體重大失控，原本她還想控制一下，但老公卻對她說「不管妳變成什麼樣，我都喜歡妳」，便不再忌口，大吃特吃，變超胖的她開始受到朋友指指點點，自卑不愛出門，難過就想吃東西，與胡建國交往、結婚10年體重已經從100多斤（50公斤）胖到332斤（166公斤）。

減肥2年多，2022年陳皖枝體重已經得到了明顯的控制，減到了100公斤。(翻攝自網易新聞)

因為太胖，陳皖枝身體開始出現問題，睡覺不能仰躺著睡，不出20秒便被壓迫得心臟供氧不足，氣喘吁吁，睡壞了2張床，甚至有次睡覺時無意間手臂放在老公脖子上，壓得他無法呼吸，於是2019年下定決心報名減肥班開始減重計畫，努力了2年多，2022年體重已經得到了明顯的控制，減到了200斤（100公斤）。過去陳皖枝曾在綜藝節目被問到會不會埋怨老公把她養這麼肥，她則搖頭說不恨，「我知道不管我變成什麼樣子，他都會愛我」。