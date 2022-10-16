國民黨桃園市長參選人張善政財產申報，其中有一筆土地持分僅0.074坪，是他過世父母親的骨灰罈安置地點，竟也被綠營側翼抹黑。國民黨台北市議員王鴻薇怒轟，選舉要打到這樣沒人性？連祖墳都要挖？蔡英文總統的父親蔡潔生墓園占地非常大，大家來比一比吧？

中選會公布候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政因持分66筆土地遭諷。張善政昨痛心指出，其中1筆土地持分僅0.074坪，是過世父母親的骨灰罈安置地點，民進黨選舉抹黑也不能這樣，竟然動到老人家頭上，更刻意誤導選民對他的印象，是意圖使人不當選，一定會提告。

張善政說，60筆是太太繼承，加起來面積只有90坪，平均1筆不到2坪，其中有1筆土地持分的0.074坪，是過世雙親安置骨灰罈的地點，民進黨選舉奧步竟動到老人家，一定會提告。

國民黨台北市議員王鴻薇今（16）日在《周末大爆掛》指出，民進黨桃園選情急了，才會打到狗急跳牆。尤其張善政太太的土地是繼承所有，持份很小，這是本省人普遍的現象。

另外，王鴻薇直言，令人非常憤怒的是，連張善政父母放骨灰的地方，也被綠營側翼抹黑，「連祖墳都要挖？選舉要打到這樣沒人性？我奉陪到底！」

王鴻薇提到，蔡英文總統的父親蔡潔生墓園占地非常大，大家來比一比吧？林佳龍現金存款竟有2.3億元！

王鴻薇痛批民進黨側翼打選戰打到沒有人性、亂無章法、造謠生事、血口噴人，迴力鏢立刻打到自己頭上！