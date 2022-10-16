台南市政府社會局16日在安平區開台天后宮廟前廣場舉辦社區產業成果展，市長黃偉哲除肯定社區善用在地資源創造經濟，實現社區自主經營，還表示推動「創生城鄉」是施政主軸之一，未來也將持續輔導社區發展地方產業，建立在地化的福利服務，落實「自給自足、永續經營」的社區願景。

黃偉哲強調，社區自營產業不僅促進經濟，也能增進當地青年返鄉的就業機會，進而改善居民的生活品質，回饋鄰里。鑑於台南市還有許多社區擁有多樣化的社區產業，希望市民朋友都能給予肯定及支持。

社會局指出，今年該局與北區大港社區發展協會辦理推動社區產業發展方案培力計畫，透過舉辦系列性課程，讓各社區更瞭解社區產業除有形產品外，也可視社區特性發展出無形的特色產業，還輔導各社區撰寫相關計畫，產出具在地化的特色產品，並透過產業行銷的盈餘，回饋社區的長照據點及兒少關懷據點，以提升社區自主財源，降低對政府補助的依賴。

社會局說，參與此一計畫的9個社區中，佳里區延平社區發展協會原以生產黑糖及花生糖為主，希望發展出新特色品項；佳里區民安社區發展協會則結合在地牧場及婦女參與，製作牛奶小酥餅；永康區西灣社區發展協會將原有的「菜燕」產品，跳脫傳統包裝，以美學及行銷課程創造出不同的銷售型態。

永康區大灣社區發展協會結合著名在地特產，碾碎花生糖及芝麻糖開發出不同口味，並以在地品牌化與故事性行銷；白河區玉豐社區發展協會結合在地蓮農的原物料，致力於「蓮芯茶」和「蓮藕蛋捲」的研發，並利用臉書粉絲專頁強化在地化與故事行銷；安平區平安社區發展協會以古法烹飪工藝發展出「灶燥香芋粿」和「辣椒美人」，用傳統美食抓住大眾的胃。

此外，永康區三民社區發展協會掌握當地擁有二級保育動物諸羅樹蛙的特點，除開辦導覽解說人才及研習課程，也規畫出三崁店部落懷舊走讀路線；西港區南海社區發展協會規畫人才培育課程，再現全台唯一西港南海水族陣風華，並接受外界廟會節慶演出邀約；新化區東榮社區發展協會則以大目降昔日風華為發想，以歷史遺跡結合虎頭埤與中興林場，規畫培訓導覽人員，並開發小農產品的套裝式特色行程。