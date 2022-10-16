尼莎颱風挾暴雨撲台，替台灣帶來劇烈雨勢，目前有多個縣市累積雨量已突破停班停課標準，台北市政府16日下午指出，目前北市平地、山地雨量未達停止上班上課基準350毫米，但北市山區若因地形雨量影響導致交通中斷，影響上班上課安全，山區學校校長可視實際情形自行決定停止上班上課，並通報北市教育局。
台北市政府表示，依中央氣象局16日16時最新發布資料，台北地區24小時雨量預測資料，平地為80至150毫米、山區為150至250毫米，目前尚未達〈天然災害停止上班及上課作業辦法〉規定的停止上班上課雨量參考基準，基準不分山區或平地均為350毫米。
台北市政府表示，不過北市山區如因受地形、雨量影響，導致交通中斷，影響通行、上班上課安全或有致災的疑慮時，山區學校校長可視實際情形自行決定停止上班及上課，並通報教育局。市府將持續注意中央氣象局提供的最新雨量預測資料。
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