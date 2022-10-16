盧秀燕牽手高虹安放棄林耕仁？ 朱立倫回應了

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前造勢，傳出有不少藍營支持者到場力挺，喊出要集中選票投給「能拉下民進黨的人！」對此，國民黨主席朱立倫表示，這一類的謠言真的連反駁都不值得反駁，他強調上周他有去幫林耕仁站台，今天新北市長侯友宜、下周台中市長盧秀燕也會去幫他，透過放話或是破壞國民黨團結甚至製造謠言，不是選戰應該做的事。

朱立倫表示，上個禮拜他去幫國民黨提名的林耕仁同志站台，今天侯友宜市長就去幫他競選，下個禮拜盧秀燕市長也去幫他，相信國民黨大家都在幫忙林耕仁，透過這樣的放話，或者是破壞團結，甚至製造這樣的謠言，絕對不是一個選戰中間應該做的方法，國民黨會全力以赴，希望林耕仁繼續加油。

至於侯友宜的幫忙，會不會擔心林耕仁2024年轉而支持侯？朱立倫說，有特別拜託侯市長，希望他能夠全力來幫忙年底選戰，侯市長是國民黨最強的母雞，盧秀燕市長他也有特別拜託，希望大家多幫黨籍提名的候選人。