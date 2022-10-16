2022台東光祭昨在知本溫泉區盛大開幕。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022台東光祭昨在知本溫泉區盛大開幕。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022台東光祭昨在知本溫泉區盛大開幕。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022台東光祭昨在知本溫泉區盛大開幕。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣東部首次舉辦的聲光藝術節「2022台東光祭」昨晚在知本溫泉區盛大開幕，展開為期1個月的聲光裝置藝術展。台東縣長饒慶鈴表示，台東光祭以「能量滿滿．在一起」為主題，希望以溫泉及光藝術，疫情後療癒民眾的心。

由台東在地DJ組合陳氏兄弟與旺福樂團開場，以輕快音樂炒熱全場氣氛，為開幕活動揭序。已有百年歷史知本溫泉區近期受到疫情及地震影響，正值旅遊淡季，住房率偏低。台東縣政府為知本地區注入創新及藝文能量，期盼活絡帶動知本產業，吸引觀光人潮。

「以燈點亮，用光串聯，希望展現全然不同的知本溫泉風貌」，饒慶鈴說，台東除了日出、熱氣球以及最美星空等活動，台東光祭是難得的國際藝術節，在知本，一次滿足泡溫泉、看最美星空、置身光影夢幻美地的3個願望。

緊接著登場的是台東高中、知本國中與知本國小3校近百人聯合演出，排灣族聲樂家胡待明獨唱，引領台東高中阿卡貝拉合唱團接續演唱新編原住民古謠，詠唱祖先智慧以及對美麗山林的歌頌。

知本國中原住民藝能班以「卡碌筏亥（Kadofahay）」（阿美族語「豐盛」）為題，以豐慶樂舞獻上對萬物之神的敬意與感謝；接力的知本國小原住民舞蹈隊樂舞，結合社區與部落居民、長者共同以舞蹈及吟唱登場，展現社區團結力量。

三校聯演的總策畫、WeArt表演藝術平台總監董桂汝表示，這3所學校都有優秀的原住民專班，聯演以「豐收、歡慶」為主題，作品融合傳統與當代，很具時代性的原民美學，並且都是全國舞蹈比賽常勝軍，從未在家鄉正式公開演出過，藉由此次演出，讓家鄉親友與遊客看到新一代知本飽滿能量與精彩。

開幕活動的壓軸，由成長於知本的原民金曲歌王桑布伊帶來〈跟著走〉等5首動人歌曲。桑布伊以現代音樂形式唱出傳統原住民古調，最後在輕快的〈快樂搖擺〉歌聲中進入尾聲，為遊客帶來感動與豐盛的夜晚。