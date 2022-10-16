黃宣昨舉辦個人首場大型演唱會。（否極泰來音樂有限公司提供）

黃宣昨舉辦個人首場大型演唱會。（否極泰來音樂有限公司提供）

黃宣（YELLOW）昨（15日）舉辦個人首場「DEAD OR ALIVE」大型演唱會，吸引超過2000名粉絲入場，氣氛火熱。黃宣一開口就說此次已經決定不說他著名的超長自我介紹，但沒想到才過3秒就又忍不住念出「加長版」的自我介紹與觀眾打招呼，讓台下全笑翻；他提到開場曲是為演唱會新寫的〈鏢客〉，曲名其中一個意思是「觀光區強迫人買東西的不良販子」，黃宣幽默說：「恭喜各位被我騙進場，演唱會正式開始。」而向來不按牌理出牌的他特別感謝觀眾支持，「這真的非常珍貴，因為我下次辦演出可能不是演唱會，是脫口秀」。

黃宣昨穿著一席流蘇牛仔裝，內襯水藍色薄紗貼身衣，狂野又性感，開場即送上入圍金曲最佳編曲人獎的〈PARADIGM〉，超有爆發力的嗓音令現場氣氛嗨到最高點，全場歌迷無不一同舞動身體。唱畢他突然提起「人類每天都會經過咀嚼、消化、吸收、排除這個過程，留住好的、排除壞的，但經過消化的過程，你會發現人生能留下的很少，反而排泄物特別多」，獨特的「消化道人生理論」讓人無法招架！緊接著送上復古曲風〈獨上C樓〉，黃宣迷人嗓音搭配電吉他自彈自唱，氛圍令人心醉神迷，下一秒鐘嘉賓范曉萱穿著20年代風格的黑銀亮片洋裝現身，2人以復古舞姿鬥舞。

黃宣透露等了3年才終於有機會跟范曉萱一起現場演出這首歌，興奮表示自己跟她有3大巧合，第一是這首歌寫的是王先生與白小姐的故事，而范曉萱當時正在拍攝影集的劇中角色正好姓白，第二是2人都曾拿過金曲獎最佳單曲製作人獎，最後則是2人都是宣字輩。而范曉萱則表示當初收到創作的時候，「就想說黃宣怎麼那麼會寫、那麼有才華、還那麼有眼光知道要找我」，大方在台上搞笑互誇，黃宣接著問對方有沒有什麼想跟他說？沒想到范曉萱竟回：「希望你講話不要那麼快。」全場笑翻。